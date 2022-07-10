Вміє те, чого не вміють інші: Гайді Клум розповіла про свою суперздатність

Німецькій моделі Гайді Клум доводиться дуже багато позувати перед камерами. І, виявляється, за роки своєї публічної роботи, Клум виробила дуже корисну для себе навичку, якою поділилася з публікою.

Під час The Late Show зі Стівеном Колбертом гостею якого стала Гайді, модель згадала, що має один секрет. Зірка розповіла, що роки роботи моделлю допомогли їй відточити одну навичку, а саме перестати пітніти.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Тобто модель запевняє, що може змусити себе пітніти лише в тих місцях, які не видно на камері, пише Daily Mail.

Клум поскаржилася, що візажисти весь час підправляють макіяж зірок під час знімань та ефірів спеціальними пухівками, припудрюючи блиск на обличчі, але вона навчилася робити так, щоб її обличчя не пітніло і не блищало. Цікаве вміння, правда? І як тільки Гайді йому навчилася.

Гайді Клум та Стівен Колберт / Фото: Getty Images

На шоу Клум приїхала в ефектній довгій в'язаній сукні від Missoni з колекції весна-літо 2022.

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