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Супер Маріо повертається: з'явився фінальний трейлер анімаційного фільму за мотивами культової відеогри

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
319
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Супер Маріо повертається: з'явився фінальний трейлер анімаційного фільму за мотивами культової відеогри

В український прокат вийде анімаційна адаптація відомої відеогри Super Mario Bros.

У Мережі з'явився фінальний трейлер анімаційного фільму за мотивами культової відеогри - "Брати Супер Маріо в кіно".

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Світові бренди Illumination і Nintendo вперше об’єднали зусилля, щоб створити кінопригоду про одного з найвідоміших ігрових персонажів - водопровідника Маріо, який вже декілька десятиліть є невід’ємною частиною попкультури.

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Мультфільм обіцяє глядачам показати яскравий і захопливий всесвіт супербратів Маріо та Луїджі. Він наповнений екшном, гумором, загадками і шаленими пригодами.

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Режисерами анімаційної пригоди виступили Аарон Горват і Майкл Джеленік.

В оригіналі Маріо озвучує Кріс Пратт, Луїджі - Чарлі Дей, а принцесу Піч – Аня Тейлор-Джой.

В український прокат стрічка "Брати Супер Маріо в кіно" вийде напередодні Міжнародного дня братів - 5 квітня 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
319
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