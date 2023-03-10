Супер Маріо повертається: з'явився фінальний трейлер анімаційного фільму за мотивами культової відеогри

У Мережі з'явився фінальний трейлер анімаційного фільму за мотивами культової відеогри - "Брати Супер Маріо в кіно".

Світові бренди Illumination і Nintendo вперше об’єднали зусилля, щоб створити кінопригоду про одного з найвідоміших ігрових персонажів - водопровідника Маріо, який вже декілька десятиліть є невід’ємною частиною попкультури.

Мультфільм обіцяє глядачам показати яскравий і захопливий всесвіт супербратів Маріо та Луїджі. Він наповнений екшном, гумором, загадками і шаленими пригодами.

Режисерами анімаційної пригоди виступили Аарон Горват і Майкл Джеленік.

В оригіналі Маріо озвучує Кріс Пратт, Луїджі - Чарлі Дей, а принцесу Піч – Аня Тейлор-Джой.

В український прокат стрічка "Брати Супер Маріо в кіно" вийде напередодні Міжнародного дня братів - 5 квітня 2023 року.

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