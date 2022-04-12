Vogue Czechoslovakia вперше випустив обкладинку без фото, але у кольорах прапора України

Відомі видання у всьому світі продовжують підтримувати Україну.

Традиційно обкладинки видань Vogue прикрашають найвідоміші та затребувані моделі, акторки та співачки світу. Проте через війну в Україні глянець Vogue Czechoslovakia вперше в історії випустили обкладинку без фотографії. У травні видання вийде із синім фотоном, жовтим логотипом із трьома написами: "Як ви себе зараз відчуваєте?" "Час для співчуття" "Живи, Україно".

"Бують моменти, коли фешн і модна фотографія повинні відійти на другий план. Не забуватимемо, що відбувається в нашому крихкому світі. Давайте цінувати те, що у нас є. З новою ерою приходять питання, які нам вже давно не доводилося ставити собі. До них відноситься вибір між самозберігаючою втечею, рішучим героїзмом або тихим виживанням в обтяжливих ситуаціях. Але немає нічого легкого. Швидкі випробування можуть зашкодити так само, як і зброя, і небажання слухати може бути гіршим, ніж небажання допомогти", - йдеться на сторінці видання в Instagram.

Травневий номер Vogue був створений спільно з командою українського Vogue, друкована версія якого призупинена через війну, та автором блогу STYLE NOT COM Беком Гвішіані.

Нагадаємо, що раніше обкладинкою підтримав Україну також польський Vogue. Квітневий випуск видання вийшов з ілюстрацією Олени Ємчук – фешнфотографки та художниці.

Читайте також: