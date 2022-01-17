Vogue вперше розмістив на обкладинці дев'ять темношкірих моделей, але її розкритикували

Читачі не побачили краси в образах моделей, а фотографа та творчу команду звинуватили у токенізмі.

Vogue — найзнаменитіший і найпрестижніший глянцевий журнал у світі і потрапити на його обкладинку — мрія будь-якої моделі, проте темношкірі дівчата на його обкладинці з'являлися не дуже часто. Кардинально змінити все вирішив головний редактор британської версії Vogue Едвард Еннінфул та присвятив лютневий випуск 9 моделям африканського походження та їхнім історіям.

Брали участь у фотосесії моделі: Адут Акеч, Амар Аквей, Маджесті Амаре, Акон Чанкоу, Маті Фолл, Джанет Джамбо, Абені Ньял, Ньягуа Руеа та Анок Яй.

"Дев'ять моделей, що прикрашають обкладинку, відображають сейсмічний зсув. У нових релізах знімається багато моделей африканського походження. Для індустрії, яку давно критикують за відсутність різноманіття, а також увіковічення стандартів краси, що розглядаються через європоцентристську призму, ця зміна має важливе значення", - зазначили у самому Vogue.

Автором знімання став фотограф Рафаель Паваротті. Однак попри гарнну мету та спробу показами світові, що краса буває різною, випуск розкритикували у Мережі. Читачі видання були обурені, що шкіру дівчат зробили надто чорною.

Також всі моделі були одягнені в чорні вбрання, через що їхня оброблена фотографом шкіра просто зливалася з одягом. Розглянути красу дівчат було вкрай важко, тим паче, що в реальному житті всі вони мають свій унікальний відтінок шкіри, який дійсно дуже красивий.

Коментаторів обурило й використання у зніманні перук із рівним волоссям. Навіщо стилісти це зробили, також ніхто не зрозумів. Користувачі взазначили, що ліпше б моделі знімалися зі своїми природними локонами і короткими стрижками, адже це справді красиво, а перуки лише зробили дівчат схожими на манекенів із вітрини.

Ось деякі думки з Мережі:

"Всі ці дивовижні моделі представлені (нарешті), та все ж, жодної з натуральним волоссям, правда?";

"Ми надто далеко просунулися в русі, щоб я міг аплодувати цьому. Я боявся коментувати, бо Vogue — це мрія моделі, так що браво дамам. Артдиректори, стилісти, редактори: фото похмуре і не підкреслює краси моделей. А перуки? Справді? Дякую, але спробуйте ще раз";

"Було б так цікаво і красиво, якби кожна модель показувала свою усмішку, гарний настрій і яскравіший одяг. Мені дуже цікаво, що за тема стоїть за цим?";

"Мені подобається ідея, проте це така потворна обкладинка. Я не знаю, що ви, хлопці, намагалися показати цією темою";

"Це не справжній колір їхньої шкіри!! І всі вони зі штучним волоссям. Не зовсім спосіб вшанувати їх";

"Невже ми так відчайдушно хочемо потрапити в їхні публікації, що збираємося обманювати себе, що це хороша фотографія? Чудові смагляві моделі, але чому б не показати їхню красу. Вони забули оплатити рахунок за світло? Токенізм у всій красі! Створюйте свої власні публікації та перестаньте шукати схвалення у цих культурних стерв'ятників. Vogue давай краще";

"Дякую, але що це таке? Не треба було робити їх буквально чорними. Їхні обличчя ледве видно. Якщо ви всі збираєтеся щось робити, робіть це правильно";

"Чому б не використовувати їхній справжній колір шкіри? Навіщо робити їх темнішими, ніж вони є? Це стереотипно. Оскільки вони африканки, ви повинні зробити їх темнішими, щоб вони відповідали смаку ваших читачів. Яскравіше? Не могла навіть роздивитися обличчя моделей. Це непривабливо".

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