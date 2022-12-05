Вокалістка фольк-дуету VRODA створила колекцію одягу з автентичними визерунками старовинних вишиванок

В Національному заповіднику “Софія Київська” пройшов показ колекції Анни Заклецької – відомої української громадської діячки, вокалістки фольк-дуету VRODA та дослідниці фольклору та язичництва, української культури та традицій.

В колекцію увійшли 13 образів – в’язані сукні до підлоги, брючні костюми та спідниці, прикрашені в‘язаними нагрудними прикрасами-кризами та автентичними візерунками - точними копіями орнаментованої вишивки з власної колекції вишиванок Анни, що налічує 20 одиниць. Серед них вишиванки віком понад 100 років. Основні кольори колекції – білий, червоний та чорний.

Колекція Анни Заклецької "Стрій"

Колекція Анни Заклецької "Стрій"

Колекція створена на основі знань, отриманих з розповідей бабусі Анни – Гані 1922 року народження, що більшість життя прожила на Хмельниччині та Рівненщині, про ткацтво, знахарство, філософію життя, Бога, мову, обряди, закони буття, джерело щастя та сенси, заради яких ми втілилися. А також з розповідей людей, з якими Заклецька спілкувалась впродовж 30 років у власних фольклорних експедиціях Україною та світом.

Показ пройшов у театралізованому форматі за мотивами українського дохристиянського міфу про створення світу. Дійство, режисером якого, до речі, також стала Анна Заклецька, розповіло як із всевидячого ока, чорної діри-Нави, з’являється проявлений світ - червона Ява, і вселенське світло – біла Права. В якості моделей на подіум вийшли артисти з родинного вокально-хореографічного ансамблю «Зернятко» під керівництвом мами Анни – Раїси Заклецької.

Колекція Анни Заклецької "Стрій"

Колекція Анни Заклецької "Стрій"

Колекція Анни Заклецької "Стрій"

Колекція Анни Заклецької "Стрій"

Колекція Анни Заклецької "Стрій"

Колекція Анни Заклецької "Стрій"

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