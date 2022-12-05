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Вокалістка фольк-дуету VRODA створила колекцію одягу з автентичними визерунками старовинних вишиванок

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Вокалістка фольк-дуету VRODA створила колекцію одягу з автентичними визерунками старовинних вишиванок

Колекція Анни Заклецької "Стрій"

В Національному заповіднику “Софія Київська” пройшов показ колекції Анни Заклецької – відомої української громадської діячки, вокалістки фольк-дуету VRODA та дослідниці фольклору та язичництва, української культури та традицій. 

В колекцію увійшли 13 образів – в’язані сукні до підлоги, брючні костюми та спідниці, прикрашені в‘язаними нагрудними прикрасами-кризами та  автентичними візерунками - точними копіями орнаментованої вишивки з власної колекції вишиванок Анни, що налічує 20 одиниць. Серед них вишиванки віком понад 100 років. Основні кольори колекції – білий, червоний та чорний. 

Колекція Анни Заклецької
Колекція Анни Заклецької "Стрій"
Колекція Анни Заклецької
Колекція Анни Заклецької "Стрій"

Колекція створена на основі знань, отриманих з розповідей бабусі Анни – Гані 1922 року народження, що більшість життя прожила на Хмельниччині та Рівненщині, про ткацтво, знахарство, філософію життя, Бога, мову, обряди, закони буття, джерело щастя та сенси, заради яких ми втілилися. А також з розповідей людей, з якими Заклецька спілкувалась впродовж 30 років у власних фольклорних експедиціях Україною та світом.

Показ пройшов у театралізованому форматі за мотивами українського дохристиянського міфу про створення світу. Дійство, режисером якого, до речі, також стала Анна Заклецька, розповіло як із всевидячого ока, чорної діри-Нави, з’являється проявлений світ - червона Ява, і вселенське світло – біла Права. В якості моделей на подіум вийшли артисти з родинного вокально-хореографічного ансамблю «Зернятко» під керівництвом мами Анни – Раїси Заклецької. 

Колекція Анни Заклецької
Колекція Анни Заклецької "Стрій"
Колекція Анни Заклецької
Колекція Анни Заклецької "Стрій"
Колекція Анни Заклецької
Колекція Анни Заклецької "Стрій"
Колекція Анни Заклецької
Колекція Анни Заклецької "Стрій"
Колекція Анни Заклецької
Колекція Анни Заклецької "Стрій"
Колекція Анни Заклецької
Колекція Анни Заклецької "Стрій"

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Дата публікації
Перегляди
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