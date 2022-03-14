Волочковій все одно, а Тодоренко каже: "точно щось придумаємо" — російські зірки про відключення Instagram

Російські блогери та зірки обурюються через відключення Instagram. Але вірять у краще.

Балерина Анастасія Волочкова ще вчора робила пости в Instagram і вже встигла переїхати в телеграм-канал. Але своїх шанувальників поспішила запевнити, що не засмучується через те, що Роскомнагляд обіцяв обмежити доступ до Instagram із 00:00 14 березня.

"Мені все одно, відключиться ця Інстаграм чи ні! У мене є головне! Діти всієї Росії, які знають мене і люблять, і для яких я можу світити всім моїм серцем і творчістю! Як сказала моя дочка мені особисто, "без цієї Інстаграм, якось добріше.." Прощайте. Моя наступна вистава у Калузі в березні. Знайти мене дуже просто. На сцені!", — написала балерина.

Проте не забула переїхати у телеграм, про що напередодні повідомила підписникам в Instagram.

А ось російські блогери-мільйонники справді обурюються і не розуміють, як їм тепер жити без соцмережі. Регіна Тодоренко, яка родом з Одеси, так жодного разу і не висловилася публічно про війну, яку Росія розв'язала в Україні, і тепер створила канал у Телеграм, де буде постити те, що раніше постила в Instagram. І щиро вважає, що закриття соцмережі – справа тимчасова.

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