Володимир Зеленський виступив із промовою на "Греммі": "Підтримайте нас чим можете. У будь-який спосіб. Але не мовчіть"

Володимир Зеленський виступив із промовою на "Греммі": "Підтримайте нас чим можете. У будь-який спосіб. Але не мовчіть"

Минулої ночі у Лас-Вегасі відбулася 64-а церемонія вручення музичних нагород "Греммі". На ній показали звернення президента Володимира Зеленського.

Президент виступив із промовою англійською мовою та розповів про страшну війну, яку Росія розв'язала на території України.

Як повідомляє CNN, у записаному на відео зверненні президент Зеленський закликав глядачів і тих, хто був присутній на церемонії вручення премії "Греммі" у Лас-Вегасі в неділю, усіма можливими засобами підтримати Україну в боротьбі з російським вторгненням та "розповісти нашу історію, розповісти правду про війну" у соціальних мережах та на телебаченні.

Володимир Зеленський на "Греммі" / Associated Press

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"Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наші діти малювали не падаючі зірки, а ракети, що летять", — сказав Зеленський. "Понад 400 дітей отримали поранення і 153 дитини загинули. І ми ніколи не побачимо, як вони малюють. Війна не дозволяє нам вибирати, хто виживе, а хто залишиться у вічній тиші. Наші музиканти носять бронежилети замість смокінгів, — сказав він. Вони співають для поранених. У шпиталях".

Він додав, що "музика все одно прорветься" і розповів про свою країну, яка захищає свою свободу: "Жити. Любити. Звучати".

Зеленський закликав тих, хто слухає: "Говоріть правду про війну. У своїх соцмережах. На телебаченні. Підтримайте нас чим можете. У будь-який спосіб. Але не мовчіть".

Міка Ньютон та Джон Ледженд / Associated Press

"І тоді настане мир. Усі наші міста руйнує війна", — сказав він. "Чернігів, Харків, Волноваха, Маріуполь та інші. Вони вже легенди. Але я мрію, щоб вони були живі. І вільні. Вільні, як ви на сцені Греммі".

Після звернення Зеленського відбувся виступ Джона Ледженда, до якого приєдналися українські артисти – Міка Ньютон, Люба Якимчук та Сюзанна Іглідан.

Міка Ньютон та Джон Ледженд / Associated Press

Нагадаємо, раніше на церемонії "Оскар" президенту Зеленському не дали виступити з промовою, хоча багато зірок закликали організаторів запросити президента України. Через те, що кіноцеремонія занадто скупо висловила позицію щодо війни в Україні, вона була піддана критиці з боку публіки.