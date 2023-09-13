Вона бездоганна: Кім Кардашян у блискучій сукні похизувалася сексуальною фігурою на галавечорі

42-річна зірка реаліті та інфлюенсерка прийшла на благодійний івент у розкішному вбранні від Balenciaga.

Кім Кардашян відвідала щорічний благодійний галавечір Caring for Women, який відбувся у Нью-Йорку за підтримки компанії Kering мільярдера Франсуа-Анрі Піно. На заході збирали кошти для жертв домашнього насильства.

Зірка реаліті з'явилася там у розкішному образі. На ній була блідо-рожева обтисла сукня з кристалами, довгими рукавами, шлейфом і високим коміром від бренду Balenciaga, яка виблискувала від софітів і спалахів фотокамер.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кардашян з різних ракурсів продемонструвала свою сексуальну фігуру у вигляді "пісковий годинник".

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Вбрання вона скомбінувала з бежевими з люрексом ботильйонами на шпильках.

Кім зробила гарне хвилясте укладання і макіяж із пишними довгими віями та рожевими рум'янами.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

А ще інфлюенсерка похизувалася каблучками з величезними діамантами і молочним довгим манікюром.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

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