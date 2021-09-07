Вона бездоганна: Надя Дорофєєва у смугастому бікіні похизувалася стрункою фігурою

Співачка зробила у дзеркалі пікантне фото.
Надя Дорофєєва іноді балує своїх фоловерів цікавими знімками в Instagram Stories. Цього разу зірка опублікувала пікантне селфі, на якому вона постала у смугастому бікіні і з кучерявим укладанням.
Співачка продемонструвала не лише стильну модель купальника, а й бездоганну фігуру.
Ще Дорофєєва показала свій сексуальний ефектний лук зі знімань для бренду Maybelline New York. Артистка з'явилася у білому елегантному жакеті, чорному кроптопі з пікантним вирізом і мініспідниці з квітковим декором з каменів. Аутфіт вийшов дуже красивим.
Волосся їй зібрали у недбалий пучок і зробили ніжний макіяж.
Вона також похизувалася своїми стрункими ногами.
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