Вона бездоганна: струнка Елізабет Герлі у лимонному бікіні відсвяткувала своє 61-річчя

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

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Елізабет Герлі поділилася з фоловерами в Instagram святковою світлиною з нагоди свого дня народження — сьогодні, 10 червня, їй виповнився 61 рік.

На сонячному фото акторка позувала на тлі моря, демонструючи свою бездоганну фігуру. Одягнена вона у бікіні лимонного кольору, яке складалося з ліфа з декоративним золотистим ланцюжком і плавок із такими самими ланцюжками.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

У Герлі було розпущене волосся і макіяж з акцентом на очах. У руках вона тримала різнобарвну хустку і радісно усміхалася на камеру.

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«З днем ​​народження мене! Я боялася, що з кожним роком моє життя ставатиме менш захопливим, і я все більше й більше втомлюватимуся від світу… але я рада сказати вам, що якщо ви триматиметеся напоготові та триматимете голову високо, ніщо не може бути далі від правди. Я люблю своє життя сьогодні. Я справді благословенна та вдячна за те, що мене оточують найдивовижніші друзі та родина, всі з яких роблять моє життя набагато кращим і яких я люблю всім серцем. Я також хочу висловити величезне спасибі найкращим шанувальникам та підписникам у світі за їхню відданість та доброту. Цей рік вже був неймовірно крутим, і я не можу дочекатися, щоб побачити, що буде далі», — написала Елізабет у дописі.

Фоловери одразу засипали акторку привітаннями, компліментами, відзначаючи її молодий вигляд і чудову фізичну форму. У коментарях багато хто зізнався, що важко повірити в те, що Ліз виповнився 61 рік.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі показала фігуру у купальнику насиченого рожевого відтінку.

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