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- Шоу-бізнес
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Вона бездоганна: Тіна Кароль у білій мінісукні похизувалася стрункою фігурою і спокусливими формами
Артистка потішила фоловерів у соцмережі своїм новим знімком.
Тіна Кароль опублікувала в Instagram Stories селфі, на якому вона продемонструвала новий красивий образ.
Артистка позувала перед дзеркалом у білій мініатюрній сукні з високою горловиною і без рукавів. Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру, спокусливі форми і витончену жіночність Кароль.
Лук зірка доповнила своєю улюбленою зачіскою «Мальвінка», яку називає «Мальтінкою», ніжним макіяжем і червоним манікюром.
Нагадаємо, Тіна Кароль разом із Оленою Зеленською відвідала літній табір на Буковині.