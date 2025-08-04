ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
641
Час на прочитання
1 хв

Вона бездоганна: Тіна Кароль у білій мінісукні похизувалася стрункою фігурою і спокусливими формами

Артистка потішила фоловерів у соцмережі своїм новим знімком.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тіна Кароль

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль опублікувала в Instagram Stories селфі, на якому вона продемонструвала новий красивий образ.

Артистка позувала перед дзеркалом у білій мініатюрній сукні з високою горловиною і без рукавів. Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру, спокусливі форми і витончену жіночність Кароль.

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

Лук зірка доповнила своєю улюбленою зачіскою «Мальвінка», яку називає «Мальтінкою», ніжним макіяжем і червоним манікюром.

Нагадаємо, Тіна Кароль разом із Оленою Зеленською відвідала літній табір на Буковині.

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