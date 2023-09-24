Вона богиня: Наомі Кемпбелл у спідній білизні продефілювала подіумом

53-річна манекенниця вийшла на подіум у чорній спідній білизні та прозорій сукні. Вона впевнено продефілювала подіумом при світлі софітів і мала вигляд, наче богиня.

Її образ складався з чорного бюстгальтера, трусів, пояса з підтяжками та панчох. Зверху була прозора тканина на мереживних бретельках, яка імітувала сукню. Вбрання з колекції весна-літо 2024 було представлено в рамках Тижня моди в Мілані.

Кемпбелл була у чорних човниках на підборах, а в неї на шиї був чокер із великою чорною трояндою. Ефектний образ завершував насичений вечірній макіяж і ідеально рівне довге волосся.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Наомі любить демонструвати свою фігуру у відвертих образах. Нещодавно знаменитість відвідувала вечірку, на яку приїхала у сукні з "голим" верхом.

Читайте також: