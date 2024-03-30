Вона була до Джолі та Еністон: колишня Бреда Пітта, про яку ви й не здогадувалися

Бред Пітт відомий насамперед своїми фільмами, серед яких такі культові роботи, як "Сім років у Тибеті", "Бійцівський клуб" та "Знайомтеся, Джо Блек". Проте також актор безперечно був у центрі уваги через свої романи з відомими акторками, з якими часто знайомився на роботі – зніманнях.

До одруження з Дженніфер Еністон та Анджеліною Джолі актор встиг зустрітися також з молодою акторкою Джульєтт Льюїс, пара познайомилася під час роботи над картиною "Занадто молода, щоб померти?". На момент початку їхнього роману Пітту було 27, а Льюїс — 17, але вони зустрілися від 1989 до 1993 року.

Оскільки стосунки тривали досить довго, пара часто, як молоді актори, з'являлася разом на різноманітних заходах. Також вони разом відвідали 64-ту щорічну церемонію вручення премії "Оскар" у Лос-Анджелесі, яка відбулася 30 березня 1992 року.

Бред Пітт і Джульєтт Льюїс / Фото: Associated Press

Бред Пітт і Джульєтт Льюїс / Фото: Associated Press

Чому вони розійшлися не повідомили. Але через багато років Джульєтт назвала ці стосунки "шкільними".

"Зараз його взагалі немає у моєму всесвіті. Це схоже на шкільні стосунки, тому що тепер він дуже відома людина. Я дивлюся на цю людину, з якою у мене була невелика історія. Я сподіваюся, що він знайде щастя, бо я щиро любила його. Він дуже стійкий, добрий хлопець. Чотири роки на той час були вічністю. Тепер ми чужі. Хіба це не дивно? Я не знаю його як дорослого, і він не знає мене", — сказала вона.

Читайте також: