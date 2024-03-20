Вона була до Кетрін Зети-Джонс: який вигляд мала перша дружина Майкла Дугласа у день їхнього весілля

Шлюб пари завершився, але ми пропонуємо вам подивитись на гарні фотографії з церемонії.
Зараз актор Майкл Дуглас щасливо одружений з акторкою Кетрін Зетою-Джонс, з якою у нього в шлюбі народилося двоє дітей – син Ділан і донька Керіс, проте до цих стосунків він уже був одружений.
1977 року Дуглас одружився з Діандрою Люкер, донькою австрійського дипломата. Тоді Дугласу було 32 роки, а Люкер – 19.
Весілля відбулося в Лос-Анджелесі 21 березня, а церемонію у дворі розкішного будинку сім'ї провела суддя Джоан Демпсі.
На нареченій була лаконічна сукня-міді з широкою спідницею зі складками, а також напівпрозорими довгими рукавами. Фата у нареченої також була короткою і лаконічною, а волосся зібране у високу зачіску.
До вівтаря наречену вів батько Майкла – відомий актор Кірк Дуглас.
У шлюбі в пари народився син Кемерон, але ці стосунки не завершилися гепіендом, оскільки пара зрештою розлучилася.
Вони розійшлися 1995 року, але розлучення було завершено лише через п'ять років, і Лукер отримала 45 мільйонів доларів плюс деякі права на загальну нерухомість та аліменти.
"Я знаю, що тут у мене будуть проблеми. Я нічого проти неї не маю і насправді я дуже люблю свою першу дружину. Але нам варто було розірвати цей шлюб вісім чи десять років тому", – сказав Дуглас The Mirror.
Деякий час вони ще ділили будинок на Майорці і жили там по пів року кожен, поки Дуглас, мабуть, не викупив у колишньої дружини права на маєток, оскільки в недавньому інтерв'ю People зізнався, що це розкішне гніздечко тепер належить лише йому та Кетрін.
Зараз Діандра Люкер живе щасливим багатим життям.
Має також двох синів-близнюків від стосунків із Заком Беконом – Гоука Пекстона і Гадсона Гантера. Також вона вдочерила дівчинку Імару.
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