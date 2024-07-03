Вона була до Йоко Оно: який вигляд мала перша дружина Джона Леннона

Джон Леннон — легендарний виконавець, який за багато років після своєї трагічної смерті залишається іконою попкультури та суперзіркою, про яку не припиняють говорити. Звісно, найбільше у світі згадують його шлюб з незвичайною художницею Йоко Оно, проте до неї він 10 років перебував у стосунках із Синтією Павелл, яка надалі стала Леннон.

Синтія Леннон / Фото: Associated Press

Вони познайомилися під час навчання, кілька років зустрічалися і зрештою Синтія завагітніла. 1962 року Леннон і Павелл одружилися в Ліверпулі. На церемонії були присутні Пол Маккартні та Джордж Гаррісон, а шафером став менеджер їхнього гурту The Beatles Браян Епстайн.

Синтія була з Джоном від самого початку, бачила і допомогла стати тим, ким він став в подальшому — суперзіркою світового рівня. Народження сина, якого назвали Джуліаном, збіглося з початком "бітломанії".

Синтія Леннон / Фото: Associated Press

Деякий час шлюб і дитину приховували, але ці новини просочилися в пресу.

Синтія Леннон / Фото: Associated Press

Шлюб пари не був щасливим. Леннон часто зраджував Синтію з фанатками та моделями. Потім були наркотики, які він вживав з регулярністю, та знайомство з Йоко Оно. Синтія застукала їх разом у своєму ж будинку, коли повернулася — вони просто сиділи на підлозі в позі лотоса в лазневих халатах. Синтія та Джон розлучилися 1968 року.

Синтія Леннон / Фото: Associated Press

Синтія Леннон / Фото: Associated Press

За часів молодості Синтія стала білявкою. Вона носила пряме коротке волосся і одягалася відповідно до моди. На старих архівних фотографіях можна помітити, що вона носила високі начоси, спідниці та любила аксесуари – сумки та туфлі на підборах.

Синтія Леннон / Фото: Associated Press

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