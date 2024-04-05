Вона була у прозорому вбранні: 48-річна зірка фільму "Сутінки" вийшла заміж

48-річна американська акторка Елізабет Різер, відома багатьом кіноманам за роллю в серії фільмів "Сутінки", вийшла заміж в Італії. Обранцем акторки став Брюс Гілберт – музикант та продюсер.

Весілля пари було дуже камерним, але атмосферним, оскільки выдбулося на природі, а покликали вони на нього лише кілька друзів, серед яких була акторка Сара Полсон. Згідно з інтерв'ю Елізабет виданню Vogue, вона не хотіла жодної помпезної чи пишної сукні, яка б нагадувала їй про прем'єри чи червоні доріжки, також вона абсолютно не любить ходити до магазинів і щось приміряти, тому просто замовила кілька варіантів вбрань через Інтернет. Зупинилася акторка на ансамблі від бренду Danielle Frankel – ніжному, гламурному та абсолютно прозорому костюмі.

Вбрання складалося з подовженого топу на тонких бретельках і спідниці міді. Вони були повністю прикрашені вишивкою ручної роботи з перлами та прозорими лелітками. Підкладки вбрання не мало. Вартість такого костюму 12 500 доларів.

Доповнили Різер цей чарівний костюм прозорою стрічкою на шиї, яку носила як чокер, а також білими мюлями Manolo Blahnik x Danielle Frankel. Зачіска в неї була дуже проста, як і макіяж з манікюром, а ось з прикрас Елізабет одягла сережки, які друзі — Меган Фергюсон, Сара Полсон і Голланд Тейлор — їй подарували на весілля. Завершувала її образ сумка у вигляді великого перлинного яйця від Simone Rocha.

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