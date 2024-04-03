Вона була у сукні з колібрі: Аня Тейлор-Джой вперше показала фото зі свого таємного весілля

Пара до весілля зустрічалася два роки. Знімки зі свята вони показали на честь річниці.

Акторка Аня Тейлор-Джой — зірка гучного серіалу "Ферзевий гамбіт" — вперше показала фото зі свого таємного весілля. Дівчина поділилася в Instagram деякими знімками із досить інтимного свята.

Чоловік Ані — Малкольм Макрей — музикант та актор. Весілля відбулося в Італії, у місті Венеція, ще торік, хоча одружені Аня та Малкольм насправді були ще раніше – вони розписалися два роки тому у Новому Орлеані.

"Два роки тому 1 квітня я таємно вийшла заміж за свого кращого друга в Новому Орлеані. Магія того дня назавжди вкоренилася в кожній клітинці моєї істоти. З другою (першою) річницею, кохання моє… ти найкрутіший", — написала Джой під серією фото.

Відомо також, що свято відбулося у Палаццо Пізані-Моретта та було у готичному стилі. На акторці була оригінальна кремова сукня з пишною спідницею від Модного дому Dior, яку прикрашали вишиті колібрі та квіти. Також вона одягла фату зі шлейфом та розпустила волосся.

Серед гостей була Кара Делевінь, а фото робив Себастьян Фаєна. Також багато уваги привернув десерт на весіллі, який був у формі сердець.

"Так, це анатомічно правильні тістечка-сердечка. Так, я вампір Лестат", — додала Аня.

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