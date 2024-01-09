Вона була в особливій сукні: Кері Малліган одягла ексклюзивне вбрання з кристалами-краплями на декольте

Ця сукня є реплікою вбрання придуманого та втіленого в життя засновницею Модного дому – Ельзою Скіапареллі.
Акторка Кері Малліган справила враження на церемонії вручення премії "Золотий глобус", яка відбулася у Беверлі-Гіллз. Цього року вона була серед номінанток на "Найкращу жіночу роль" за свою роботу у фільмі "Маестро", проте програла Лілі Гладстон.
Але сукня для червоної доріжки Маліган вибрала розкішну. Її для неї створив бренд Schiaparelli.
Сукня є реплікою вбрання придуманого та втіленого в життя засновницею Модного дому Ельзою Скіапареллі для колекції осінь-зима 1949-1950.
Стилістом образу Кері виступив Ендрю Мукамал, який також співпрацює з Марго Роббі. Ескізом сукні Ендрю поділився з підписниками в Instagram.
Вбрання зроблене із чорного шовкового фаю, не мало бретельок, а його декольте виконано у формі серця. Також сукня мала світлу вставку на грудях, яку прикрашали кристали-краплі. По всій довжині вбрання також мало драпування, яке нагадувало знаменитий мотив Дому Schiaparelli — лобстера.
Це ракоподібне стало тісно асоціюватися з брендом через співпрацю Ельзи Скіапареллі та художника-сюрреаліста Сальвадора Далі, а одним із найзнаменитіших їхніх спільних витворів стала сукня-лобстер створена для самої Волліс Сімпсон.
Що цікаво, також цю ідею запозичив інший бренд. 2004 року в колекції високої моди для бренду Givenchy модельєр Жюльєн Макдональд презентував схожу сукню. Та оскільки він відмовився від спідниці-русалки та прострочення, яке нагадувала лобстера, унікальність сукні загубилася.
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