Вона була його музою: згадуємо знакові образи, створені Мюглером для Кім Кардашян

Вона була його музою: згадуємо знакові образи, створені Мюглером для Кім Кардашян

Модельєр створив багато найнезабутніших вбрань зірки.

23 січня не стало французького модельєра Тьєррі Мюглера. Наприкінці свого життя модельєр уже не створював колекцій, а його Модним домом керував новий креативний дизайнер. Сам же геній багато працював із різними зірками, серед яких була й американська суперзірка Кім Кардашян. В результаті Кім стала музою французького генія, і він створив дня її одне з найзнаковіших вбрань — "мокру" сукню, в якій зірка з'явилася на Met Gala 2019 року.

Кім Кардашян / Associated Press

Але окрім цього неймовірного образу Кім з'являлася на публіці ще й у блакитному міні, яке Мюглер створив для неї, надихнувшись сукнею Шер.

Кім Кардашян / instagram.com/manfredthierrymugler

Чорне вбрання з відвертим декольте з колекції 1998-го теж є в гардеробі Кім. Це вбрання увійшло в історію як один із найсміливіших образів зірки.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Також не можна не згадати образ, у якому Кім нагадувала давньогрецьку богиню. Сукня була створена для кутюрної колекції дизайнера 1999 року, яка мала назву "Медузи".

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

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