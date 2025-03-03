Вона чарівна: Аріана Гранде у незвичайній сукні з об'ємною спідницею відвідала церемонію "Оскар"

Аріана Гранде вперше здобула цього року номінацію на "Оскар". Акторку було номіновано у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану" за її роботу в казці "Wicked: Чародійка".

Обиравши образи для важливого заходу Аріана звернулася до французького Модного будинку Schiaparelli, який створив для неї приголомшливу вечірню сукню в естетиці, що відповідає її персонажці у фільмі - відьмі Глінді, яка обожнювала рожевий колір і постійно носила його.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

На дівчині була сукня відтінку пудри, виготовлена з трьох видів тканини: корсет вбрання був з атласного шовку, який розкішно обтискав її фігуру; спідниця пошита з легкого та невагомого фатину прикрашеного блискітками та стразами; а ось на декольте у вбрання було бежеве оздоблення з тканини в квітковий принт. Прикрашала сукню незвичайна баска, а на спині - корсетна шнурівка.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Образ акторка доповнила зачіскою-пучком, ніжним макіяжем із блискучими тінями на очах, а також прикрасами від De Beers із камінням.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Також захід відвідав актор Ітан Слейтер, з яким, як кажуть, у Аріани роман. Він також зіграв у фільмі "Wicked: Чародійка". Коли пара обіймалася в залі, можна помітити, що у Гранде в руці є ще й сумка від Schiaparelli з очима та губами – знаменитий дизайн бренду, придуманий ще Ельзою Скіапареллі – засновницею Модного дому.

Аріана Гранде та Ітан Слейтер / Фото: Associated Press

Потім вона знову одягла сукню від Schiaparelli, але вже червоного кольору. Це було особливе вбрання з прямим відсиланням до її кінороботи. У цій сукні вона вийшла на сцену.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

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