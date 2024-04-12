Вона чарівна: Аріана Гранде з'явилася на публіці у ніжній сукні-квітці

Незабаром ми побачимо акторку Аріану Гранде в екранізації бродвейського мюзиклу "Зла", де вона зіграла добру відьму Глінду. Щоб максимально точно відповідати цьому персонажу, Гранде пофарбувала волосся у світлий відтінок, а також напередодні виходу фільму часто носить вбрання рожевого кольору, як і персонажка казки.

10 квітня відбулася презентація фільму "Зла" у межах заходу CinemaCon у Лас-Вегасі. І цього разу Гранде знову вийшла публіку в ніжній коктейльній сукні рожевого відтінку, яка була від Oscar de la Renta з колекції прет-а-порте весна-літо 2024.

Вбрання являло собою величезну квітку у вигляді маку, пелюстки якого були зроблені з вручну розписаної органзи.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Вбрання Аріана доповнила білими туфлями на підборах, високою зачіскою, ніжним макіяжем та довгим манікюром.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Відвідала цей CinemaCon також Синтія Еріво, яка у фільмі виконала роль Ельфаби — злої відьми. Вона з'явилася на сцені у вбранні від Versace з колекції прет-а-порте осінь-зима 2024 року.

Аріана Гранде та Синтія Еріво / Фото: Associated Press

В оригінальній бродвейській версії мюзиклу головні ролі виконали акторки Ідіна Мензель та Крістін Ченовет. 2023 року вистава відсвяткувала 20-річчя.

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