Вона чарівна: дочка Майкла Дугласа та Кетрін Зети-Джонс Керіс відвідала весілля у персиковій сукні

Це було розкішне сімейне свято у Палм-Спрінгс.

20-річна дочка акторів Майкла Дугласа та Кетрін Зети-Джонс поділилася в Instagram кадрами з весілля, на якому вона побувала з мамою, батьком та братом. Також дівчина показала образ, який вибрала для свята.

Керіс Зета-Дуглас одягла лаконічну шовкову сукню персикового відтінку, яка ідеально сиділа на її фігурі та підкреслювала її. У вбрання було глибоке кругле декольте, яке прикрашало ніжне драпування.

Завершували цей образ лише лаконічне укладання, макіяж та кілька прикрас.

Також кадрами зі свята поділилася Кетрін Зета-Джонс. У короткому ролику на її сторінці помітно, що акторка обрала для свята ніжно-рожеву сукню на одне плече, одягла сережки з величезними діамантами та стильні сонцезахисні окуляри.

Син Кетрін Ділан був шафером на весіллі, а її чоловік Майкл проводив церемонію. Це було сімейне гарне свято у Палм-Спрінгс, оскільки наречений – молодший брат Дугласа – продюсер Джоел Дуглас. Для чоловіка це був уже п'ятий шлюб, а його нареченою стала жінка на ім'я Маша.

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