Вона чарівна: два оригінальні образи акторки Джуліанни Мур в Італії

Для світської вечері акторка вибрала вбрання зі сміливим декольте, а наступного дня костюм.
61-річна Джуліанна Мур цього року зірка Венеційського кінофестивалю, оскільки стала очільницею журі основного конкурсу. Першого дня заходу вона відвідала вечірку з нагоди відкриття 79-го щорічного кіноогляду.
Для вечірки зірка одягла досить оригінальну сукню від бренду Alaïa, декольте якої було виконане зі шкіри та у формі серця. А ось спідниця вбрання була із чорної тканини у жовтий горох, мала закруглений поділ і кілька оборок.
Завершили цей образ акторки босоніжки з пряжками, макіяж та золотий комплект прикрас із браслета та сережок.
Наступного дня після вечірки оскароносна зірка одягнулася у штанний костюма молочного відтінку від Celine, який доповнила гостроносими туфлями та золотими прикрасами. Вигляд акторка мала приголомшливий.
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