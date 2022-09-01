Вона чарівна: два оригінальні образи акторки Джуліанни Мур в Італії

Для світської вечері акторка вибрала вбрання зі сміливим декольте, а наступного дня костюм.

61-річна Джуліанна Мур цього року зірка Венеційського кінофестивалю, оскільки стала очільницею журі основного конкурсу. Першого дня заходу вона відвідала вечірку з нагоди відкриття 79-го щорічного кіноогляду.

Для вечірки зірка одягла досить оригінальну сукню від бренду Alaïa, декольте якої було виконане зі шкіри та у формі серця. А ось спідниця вбрання була із чорної тканини у жовтий горох, мала закруглений поділ і кілька оборок.

Завершили цей образ акторки босоніжки з пряжками, макіяж та золотий комплект прикрас із браслета та сережок.

Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

Наступного дня після вечірки оскароносна зірка одягнулася у штанний костюма молочного відтінку від Celine, який доповнила гостроносими туфлями та золотими прикрасами. Вигляд акторка мала приголомшливий.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

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