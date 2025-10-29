ТСН у соціальних мережах

Вона чарівна: Майкл Дуглас вийшов у світ із 22-річною донькою від Кетрін Зети-Джонс

Дівчина одяглася в сукню своєї знаменитої матері і вийшла замість неї у світ з батьком.

Юлія Каранковська
Майкл Дуглас і Керіс Дуглас

Майкл Дуглас і Керіс Дуглас / © Associated Press

22-річна Керіс Дуглас — дочка акторів Майкла Дугласа і Кетрін Зети-Джонс — з’явилася на світському заході в Нью-Йорку. Дівчина супроводжувала свого 81-річного батька на розкішному Гала-вечорі.

Керіс мала чарівний і гламурний вигляд у чорній коктейльній сукні з тонкими бретельками. Її вбрання прикрашав гламурний декор з бісеру на ліфі та животі, а ось на спідниці були невеликі рюші в кілька шарів.

Майкл Дуглас і Керіс Дуглас / © Associated Press

Майкл Дуглас і Керіс Дуглас / © Associated Press

Дівчина доповнила вечірнє вбрання сережками з червоним камінням і лаконічними туфлями-човниками, а своє красиве довге волосся розпустила.

Дуглас був у класичному костюмі, який доповнив блакитно-жовтою прикрасою в нагрудній кишені. Актор давно підтримує Україну, і це була чергова його публічна заява. Він також приїжджав в Україну з сином під час війни.

А щодо вбрання Керіс, то дівчина позичила його в шафі своєї матері. Це сукня, яку акторка носила 2005 року під час 20-ї щорічної церемонії введення до Зали слави рок-н-ролу. Про те, що Керіс постійно позичає вбрання в матері, вона розповіла виданню People.

Майкл Дуглас і Керіс Дуглас / © Associated Press

Майкл Дуглас і Керіс Дуглас / © Associated Press

«Мені здається, я обожнюю вінтажний одяг», — каже вона. «Я не дуже люблю купувати. Я не фанат швидкої моди, просто з міркувань екологічності, тому мені дуже пощастило, що в мене є чудовий гардероб, з якого я можу обирати». Керіс визнає, що їй, імовірно, варто краще повідомляти мамі, коли вона дістає одяг із шафи, тому що вона бере «занадто багато».

«Вона запитує: „Це моя сумка?“ Я відповідаю: „Не знаю. Не думаю“», — сміється Керіс.

А ось про свою любов до сумок раніше також розповіла Кетрін Зета-Джонс, а також про те, що дочка часто їх бере у неї.

«Їй дуже подобається мій гардероб», — розповіла зірка. «У мене, мабуть, найбільша колекція сумок Fendi Baguette, і вона тільки-но знайшла ще одну в домі моєї мами. У мене є все: від джинсової тканини до перлів і леліток».


