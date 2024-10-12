Вона чарівна: Селена Гомес одягла рубінову сукню з бантом на талії на прем'єру фільму

Зірка обрала образ "леді в червоному" для важливого заходу і мала надзвичайний вигляд.

Акторка Селена Гомес вийшла на червону доріжку у Лондоні, де у межах Лондонського кінофестивалю відбувся показ фільму "Емілія Перес". У цій картині Гомес є одним із виконавиць важливої ролі.

Для заходу вона обрала розкішну сукню від бренду Oscar de la Renta, яку бренд для неї створив на ексклюзивне замовлення. Це була рубінова сукня А-силуету з декольте-човником і дуже оригінальною спідницею, яку прикрашали складки тканини та зав'язаний бант на талії.

Вбрання гарно підкреслювало фігуру співачки, а доповнила вона його прикрасами від Chaumet jewelry та взуттям Christian Louboutin.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Волосся Селена зібрала у високий хвіст і залишила кілька пасм спадати на обличчя.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Під час заходу акторка також позувала з колегами з фільму — Зої Салданою, яка одягла розкішне вбрання від Prada, Карлою Софією Гаскон, яка одягла винну сукню на одне плече та Адріаною Пас.

Селена Гомес та Зої Салдану / Фото: Associated Press

Селена Гомес та Карла Софія Гаскон / Фото: Associated Press

Також акторки сфотографувалися разом обійнявшись.

Селена Гомес із колегами / Фото: Associated Press

Деталі сукні Селени бренд Oscar de la Renta показав на своїй сторінці у соцмережі.

Читайте також:

Селена Гомес у вечірніх сукнях (20 фото)