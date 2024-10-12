Вона чарівна: Селена Гомес одягла рубінову сукню з бантом на талії на прем'єру фільму

Зірка обрала образ "леді в червоному" для важливого заходу і мала надзвичайний вигляд.
Акторка Селена Гомес вийшла на червону доріжку у Лондоні, де у межах Лондонського кінофестивалю відбувся показ фільму "Емілія Перес". У цій картині Гомес є одним із виконавиць важливої ролі.
Для заходу вона обрала розкішну сукню від бренду Oscar de la Renta, яку бренд для неї створив на ексклюзивне замовлення. Це була рубінова сукня А-силуету з декольте-човником і дуже оригінальною спідницею, яку прикрашали складки тканини та зав'язаний бант на талії.
Вбрання гарно підкреслювало фігуру співачки, а доповнила вона його прикрасами від Chaumet jewelry та взуттям Christian Louboutin.
Волосся Селена зібрала у високий хвіст і залишила кілька пасм спадати на обличчя.
Під час заходу акторка також позувала з колегами з фільму — Зої Салданою, яка одягла розкішне вбрання від Prada, Карлою Софією Гаскон, яка одягла винну сукню на одне плече та Адріаною Пас.
Також акторки сфотографувалися разом обійнявшись.
Деталі сукні Селени бренд Oscar de la Renta показав на своїй сторінці у соцмережі.
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