Вона чарівна: Зендея у смарагдовій сукні та з новим кольором волосся на прем'єрі фільму "Суперники"

Дівчина та її стиліст знову зачарували публіку ідеально підібраним вбранням.

Після релізу "Дюни" Зендея знову ступила на червону доріжку, але цього разу вже щоб прорекламувати фільм "Суперники", в якому також виконала головну роль. Перша презентація картини відбулася в Австралії, у місті Сіднеї.

Для заходу персональний стиліст Зендеї Ло Роуч підібрав гламурну зелену сукню від бренду Loewe, розроблену дизайнером Джонатаном Андерсоном. Вбрання мало глибоке декольте, тонкі бретельки і відкриту спину.

Також вбрання прикрашав високий розріз на спідниці та тематичний малюнок, який був у вигляді силуету тенісиста. Доповнювали образ туфлі на підборах зі стразами, прикраси з діамантами та зовсім новий колір волосся – акторка стала білявкою.

А ось зображення на сукні Зендеї відповідало темі фільму, оскільки в ньому розповідається історія про спортсмена, який після низки поразок потрапляє на престижний тенісний турнір, але його суперником є колишні кохані його дружини.

В український прокат картина виходить 25 квітня.

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