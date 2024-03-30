Вона чарівна: згадуємо ніжний образ Грейс Келлі із церемонії "Оскар"

Сукня була настільки ідеальною, що має стильний вигляд і сьогодні.
1955 року голлівудська акторка Грейс Келлі отримала "Оскар" у номінації "Найкраща жіноча роль" за роботу у фільмі "Сільська дівчина". Захід відбувся 30 березня 1955 року у Каліфорнії.
Акторка обрала для церемонії ніжно-блакитну, практично кольору Тіффані, шовкову сукню, яку розробила для неї легендарна дизайнерка костюмів Едіт Гед, яка свого часу здобула 35 номінацій на "Оскар" та вісім перемог. Це вбрання, до речі, актуальне і зараз.
Сукня мала тонкі бретельки, жіночний силует, а прикрашали її безліч драпувань на спідниці та довгий шлейф. Доповнила своє вбрання акторка високими білими рукавичками, перлинними сережками та маленькою сумочкою.
Також до цієї сукні додавалась і довга накидка в тон. Вбрання назавжди зробило Грейс Келлі еталоном голлівудського шику і увійшло в історію як одне із найкрасивіших і жіночних.
Цього року церемонія "Оскар" відбулася набагато раніше – 10 березня, але вперше в історії цього заходу золоту статуетку отримав український фільм. Документальна картина " 20 днів у Маріуполі " режисера Мстислава Чернова перемогла у категорії " Найкращий повнометражний документальний фільм ".
Читайте також:
- Голлівудська діва та княгиня Монако: історія життя та кохання Грейс Келлі
- Найдорожча сукня в історії: що відомо про розкішне весільне вбрання княгині Монако Грейс Келлі
- Прокляття роду Грімальді — трагічна історія Грейс Келлі