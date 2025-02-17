Вона чарівна: зірка "Бріджертонів" — Ханна Додд — з'явилася на BAFTA 2025

Вона одягла лаконічну сукню з незвичайним доповненням.
Акторка Ханна Додд нехай і не новачок у світі кіно, і до "Бріджертонів" вже знімалася у різних проєктах, але саме роль у цьому серіалі Netflix принесла їй славу. Тепер дівчина часта гостя на різних заходах і навіть таких церемоніях, як BAFTA 2025. Цього року вона відвідала червону доріжку церемонії втретє та обрала для неї розкішну чорну сукню.
Вбрання 29-річної акторки було від бренду Simone Rocha. Сукня була довга, виконана з ніжного чорного шовку і мала американську пройму. Ззаду на спині її прикрашав бант, але головним акцентом образу стала спідниця з каміння, яку Ханна носила поверх сукні. Образ вона доповнила прикрасами від Chopard з діамантами, ніжним макіяжем та лаконічною зачіскою із зібраним волоссям.
Нагадаємо, що у серіалі вона виконує роль Франческі Бріджертон і у новому четвертому сезоні знову з'явиться. Дати виходу серіалу поки не оголошені, проте його творці опублікували невеликий тизер, у якому показали перші кадри майбутнього шоу.
Також згідно з книгами письменниці Джулії Квінн, яка є авторкою "Бріджертонів", Франческа — головна героїня шостого роману. Тому героїню Ханни ми побачимо на екрані ще раз.
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