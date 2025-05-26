- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 336
- Час на прочитання
- 1 хв
Вона чарівна: зірка серіалу «Бріджертони» Сімон Ешлі сяяла в Каннах на червоній доріжці
Акторка одягла незвичайну сукню, яка привернула загальну увагу.
30-річна британська акторка Сімон Ешлі — зірка популярного серіалу «Бріджертони» — відвідала 78-й Каннський кінофестиваль. Вона вийшла на червону доріжку перед презентацією фільму «Натхненник», який показували у межах основного конкурсу.
Ешлі зачарувала публіку своїм ніжним і образом, оскільки одягла сукню від Vivienne Westwood, яку поєднала з туфлями від Aquazzura.
Її біле вбрання мало пишну спідницю з великими складками, а також у була цікава деталь — кишені спереду. Однак найоригінальнішою частиною сукні все ж таки був корсет зі складками та глибоким декольте.
Волосся зірка уклала в об’ємну зачіску з кучерями, на обличчі у Сімон був лаконічний макіяж, а у вухах гламурні сережки у вигляді гілочок оздоблених камінням.
Сукня акторки відрізнялася оригінальним дизайном, але вона не єдина, хто для кінофестивалю обрала вбрання від Vivienne Westwood. Також цей бренд на червону доріжку одягла актора Кара Дельовінь, а ось колишня перша леді Франції — Карла Бруні — носила гламурну сукню від цього бренду на врученні премії Chopard Trophy, яка щорічно вручається перспективним молодим акторам і проводиться у межах кінофестивалю.