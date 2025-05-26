Вона чарівна: зірка серіалу «Бріджертони» Сімон Ешлі сяяла в Каннах на червоній доріжці

Сімон Ешлі / © Associated Press

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30-річна британська акторка Сімон Ешлі — зірка популярного серіалу «Бріджертони» — відвідала 78-й Каннський кінофестиваль. Вона вийшла на червону доріжку перед презентацією фільму «Натхненник», який показували у межах основного конкурсу.

Ешлі зачарувала публіку своїм ніжним і образом, оскільки одягла сукню від Vivienne Westwood, яку поєднала з туфлями від Aquazzura.

Сімон Ешлі / © Associated Press

Її біле вбрання мало пишну спідницю з великими складками, а також у була цікава деталь — кишені спереду. Однак найоригінальнішою частиною сукні все ж таки був корсет зі складками та глибоким декольте.

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Волосся зірка уклала в об’ємну зачіску з кучерями, на обличчі у Сімон був лаконічний макіяж, а у вухах гламурні сережки у вигляді гілочок оздоблених камінням.

Сімон Ешлі / © Associated Press

Сукня акторки відрізнялася оригінальним дизайном, але вона не єдина, хто для кінофестивалю обрала вбрання від Vivienne Westwood. Також цей бренд на червону доріжку одягла актора Кара Дельовінь, а ось колишня перша леді Франції — Карла Бруні — носила гламурну сукню від цього бренду на врученні премії Chopard Trophy, яка щорічно вручається перспективним молодим акторам і проводиться у межах кінофестивалю.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press