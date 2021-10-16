Вона чудова: 66-річна Донателла Версаче з'явилася на вечірці в мінісукні зі стразами

Вона чудова: 66-річна Донателла Версаче з'явилася на вечірці в мінісукні зі стразами

На публіці вона з'являється рідко, але кожен її вихід справжня подія.

66-річна Донателла Версаче знову приголомшила своїм стилем і стрункою фігурою, коли з'явилася на вечірці Versace & Frieze в Лондоні. Захід відбувався в ресторані Toklas і відвідало його безліч зіркових гостей, серед яких також була дочка Джуда Лоу Айріс, співачки Дуа Ліпа і Кайлі Міноуг.

Донателла Версаче / Getty Images

Донателла обрала для заходу мінісукню від свого бренду, яку поєднала з чорними щільними колготами та лакованими чобітьми. Сукня модельєрки була виконана в стилі сарафана на бретельках і декорована з одного боку безліччю стразів, а з іншого — ланцюжками різних типів і калібрів. На обличчі у італійки був насичений макіяж очей у смарагдових відтінках і прозорий блиск на губах.

Донателла Версаче / Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно в межах Тижня моди в Мілані Донателла презентувала свою нову колекцію. У показі тоді взяли участь знамениті моделі, а буквально через день після грандіозного показу модельєрка презентувала ще одну колекцію створену в колаборації з брендом Fendi.

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