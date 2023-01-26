"Вона довго чекала саме на мене": українська модель розповіла, як на Тижні моди на неї полювала російська журналістка

Дружина головного героя 10-го сезону реалітішоу "Холостяк" Макса Михайлюка – модель Даша Хлистун – розповіла в Instagram Stories, як на Тижні моди у Парижі на неї полювала російська журналістка.

Кілька днів тому, коли Даша готувалася до фешншоу, вона помітила, що одна журналістка за нею спостерігає і хоче до неї підійти. Як виявилося пізніше, це була журналістка з Росії.

"Вона хотіла до мене підійти на бекстейджі, коли мені робили волосся. Після цього мене забрали на мейк. Вона чекала, коли у мене з'явиться час. Вона підійшла до мого луку і до мене, і перша заговорила зі мною російською. Я на неї подивилася і вона одразу перейшла на англійську і сказала: "Давай поспілкуємося англійською". Я кажу: "А ви звідки?" Вона мені каже: "Я з Парижа". "А родом звідки?" Вона відповіла: "Росія". Я кажу: "Сорі, ні", - розповіла Хлистун.

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Після відмови Даші росіянка пішла. У манекенниці почали дуже горіти щоки після цього. Хлистун не може зрозуміти, з яким наміром російська журналістка до неї підходила?

"Вона знала, що я українка, бо вона мене не вперше бачить, я вже не перший рік роблю кутюр і фешен вік. Але навіщо вона це зробила? Вона хотіла, щоб я з нею заговорила англійською, наче й не було нічого поговорити? От що вона хотіла? Чи вона хотіла конфлікту?" – поділилася Даша з фоловерами.

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Нагадаємо, українські моделі - Даша Хлистун, Вікторія Ігнатенко і Єлизавета Кароль - взяли участь у модному показі кутюрної колекції ліванського бренду Georges Hobeika.

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