Вона дуже елегантна: акторку Уму Турман помітили папараці у Нью-Йорку у костюмі-трійці

54-річна акторка Ума Турман потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли прямувала на захід, організований виданням The Wall Street Journal — фестивалю The Future Of Everything 2024, під час якого вона також виступила на сцені.

Того дня зірка "Кримінального чтива" була в елегантному діловому костюмі-трійці, що включав у себе вільні штани, жилет і жакет. Доповнила вона його трендовою сумкою-відром на короткій ручці, золотими сережками та зібраним волоссям.

Також Ума взула босоніжки бежевого кольору та зробила легкий макіяж.

Ума Турман / Фото: Getty Images

Ця її поява в Нью-Йорку сталася після того, як акторка виблискувала в Каннах, де показували фільм "О, Канада" режисера Пола Шредера, в якому вона зіграла. У межах кінофестивалю відбулася вечірка компанії Kering, на яку вона також була запрошена. Того вечора Ума з'явилася в повністю плісированій сукні сірого відтінку.

Ума Турман / Фото: Getty Images

А ось на червоній доріжці у Каннах вона продемонструвала ніжний образ від Burberry. Вбрання складалося з довгої сукні відтінку айворі виконаного з шовку та тренча.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Читайте також: