Вона дуже гарна: Аманда Голден вийшла на червону доріжку у мінівбранні оливкового кольору

Зірка підкреслила ноги короткою спідницею і мала надзвичайний вигляд.
Британська співачка і за сумісництвом теле та радіоведуча — 53-річна Аманда Голден — відвідала захід присвячений старту прослуховувань шоу Britain's Got Talent. Відбувалося воно у Winter Gardens Blackpool.
Початку заходу передувала червона доріжка, якою судді проєкту пройшлися, а потім позували фотографам та роздавали автографи.
Аманда з'явилася на прем'єрі у ефектному вбранні оливкового кольору від бренду Paris Georgia. Воно складалося з кофти з відкритими плечима, довгими рукавами, безліччю складок та глибоким декольте, а також шовкової мініспідниці.
Вбрання доповнювали чорні туфлі на підборах, масивні золоті прикраси – це був вінтаж від Givenchy. Також Голден зробили укладання з локонами та ніжний макіяж.
А поки Аманда сяяла на цьому заході, її колежанка з ранкового шоу на радіо — Ешлі Робертс — відвідала циркове шоу в Лондоні у червоній сукні із прозорими вставками.
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