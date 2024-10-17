Вона дуже гарна: Аманда Голден вийшла на червону доріжку у мінівбранні оливкового кольору

Британська співачка і за сумісництвом теле та радіоведуча — 53-річна Аманда Голден — відвідала захід присвячений старту прослуховувань шоу Britain's Got Talent. Відбувалося воно у Winter Gardens Blackpool.

Початку заходу передувала червона доріжка, якою судді проєкту пройшлися, а потім позували фотографам та роздавали автографи.

Аманда з'явилася на прем'єрі у ефектному вбранні оливкового кольору від бренду Paris Georgia. Воно складалося з кофти з відкритими плечима, довгими рукавами, безліччю складок та глибоким декольте, а також шовкової мініспідниці.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Вбрання доповнювали чорні туфлі на підборах, масивні золоті прикраси – це був вінтаж від Givenchy. Також Голден зробили укладання з локонами та ніжний макіяж.

А поки Аманда сяяла на цьому заході, її колежанка з ранкового шоу на радіо — Ешлі Робертс — відвідала циркове шоу в Лондоні у червоній сукні із прозорими вставками.

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