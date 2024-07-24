Вона дуже схудла: Кейт Бекінсейл з'явилася на світському заході у Франції

За кілька днів акторка Кейт Бекінсейл відсвяткує свій день народження — 26 липня їй виповниться 51 рік. Схоже, що свято вона проведе в Європі, адже зараз перебуває у Франції, де вчора, 23 липня, відбувся благодійний захід Літній гала-концерт Gala One.

У Сен-Тропе вона з'явилася в чорній оксамитовій сукні з фігурним декольте і без бретельок. Вбрання було довгим і підкреслювало струнку фігуру зірки — останнім часом Кейт дуже схудла. Головний акцент у вбранні був на золотому банті, який прикрашав стегна.

Доповнила образ Кейт об'ємною зачіскою з обідком, яскравим макіяжем, взуттям від бренду Pleaser Flamingo, а також безліччю прикрас – сережками, кільцями та браслетами.

Кейт Бекінсейл у Франції / Фото: Getty Images

Адже ще днем раніше зірка сяяла на вечірці в Італії. Кейт і Софія Вергара відвідали захід "Чудові тридцяті роки", який проходив у Форте-дей-Мармі. Того разу вона одягла чорно-білу сукню від Stephane Rolland, яка є частиною кутюрної колекції осінь-зима 2024.

Кейт Бекінсейл в Італії / Фото: Getty Images

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