Вона дуже стильна: Гейлі Бібер продемонструвала повсякденний образ у джинсах

Модель Гейлі Бібер — найвідоміша It-girls Каліфорнії вкотре вийшла на прогулянку у своєму улюбленому стилі casual, адже поєднала дуже модні зараз широкі прямі джинси із чорним кроптопом.

Дівчина любить у своєму стилі використовувати базові речі та оверсайз, таким чином вона підкреслює свою мініатюрну фігуру та робить образ більш невимушеним, розслабленим.

Але в гардеробі цієї дівчини ви не побачите романтичних образів із квіточками чи гламуру, адже Гейлі більше властивий рокерський шик із використанням шкіряних курток та маскуліних речей. Так вона зробила і цього разу, адже одягла вінтажну куртку від магазину Previously Known, яку доповнила зручними та улюбленими мюлями від Bottega Veneta, сонцезахисними окулярами Saint Laurent, строгим ременем із пряжкою Miu Miu та червоною кепкою. Трохи шику з 80-х додали цьому луку золоті сережки-кільця та довгий червоний манікюр.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Читайте також:

Гейлі Бібер на вулицях Лос-Анджелеса (22 фото)