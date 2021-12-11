Вона дуже стильна: Ніколь Кідман з'явилася на популярному шоу у елегантному костюмі

Вона дуже стильна: Ніколь Кідман з'явилася на популярному шоу у елегантному костюмі

У акторки чудовий смак і вона це вкотре довела.

Ніколь Кідман зараз часто з'являється на публіці, адже зовсім нещодавно у прокат вийшов фільм "Бути Рікардо" за її участю. Днями вона відвідала шоу Джиммі Феллона The Tonight Show, щоб розповісти про свою роботу у фільмі.

Актриса з'явилася в ефірі в розкішному штанному костюмі від італійського бренду Brunello Cucinelli, який доповнила сорочкою кремового кольору і босоніжками. Костюм Кідман був виконаний у бежевому кольорі і повністю розшитий лелітками, що надавало образу гламурності та елегантного шику.

Ніколь Кідман / Getty Images

Вбрання чудово сиділо на фігурі акторки і мало гарний вигляд у кадрі.

Ніколь Кідман / Getty Images

У новій картині "Бути Рікардо" вона зіграла разом з Гав'єром Бардемом, вони виконали ролі акторів і за сумісництвом подружжя Люсіль Болл і Десі Арнаса, які прославилися завдяки першому в історії телебачення ситкому "Я люблю Люсі", що виходив на екрани в 50-х роках .

Читайте також: