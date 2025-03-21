Вона ефектна: Аманда Голден чорним міні підкреслила стрункі ноги

Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці, коли вийшла зі студії Global Radio, де вона веде шоу на Heart Breakfast у Лондоні. Вона була у компанії акторки Лізи Фолкнер.

Аманда мала ефектний вигляд в образі total black. На ній була приталена подовжена сорочка з баскою і мініспідниця, яка підкреслила її стрункі ноги.

Ліза Фолкнер і Аманда Голден / Фото: Getty Images

Аутфіт Голден доповнила чорними шкіряними туфлями-човниками і чорною плетеною сумочкою. Волосся ведуча розпустила, одягла чорні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними сережками, шию – золотими ланцюжками, а руки – каблучками.

Фолкнер була одягнена у блідо-рожеву блузку, коричневу замшеву сорочку, блакитні широкі джинси і світлі кеди.

Нагадаємо, раніше Аманда Голден сходила на роботу у всьому червоному. Вона поєднала пальто і штани-палацо зі стрілками з прозорою блузкою, під яку, що буває не часто, одягла чорний бюстгальтер.

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