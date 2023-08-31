Вона ідеальна: 58-річна Елізабет Герлі у червоному бікіні блиснула пружними сідницями

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram нову порцію знімків з відпочинку. Акторка приймала сонячні ванни і вирішила пофотографуватися.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Зірка позувала на шезлонгу у сонцезахисних окулярах і червоному бікіні із золотистою металевою фурнітурою. Герлі блиснула на камеру сексуальним декольте і пружними сідницями.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Нагадаємо, минулого разу Елізабет Герлі оголеною засмагала на надувному матрасі у вигляді скибки кавуна.

Читайте також: