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Вона ідеальна: 58-річна Елізабет Герлі у червоному бікіні блиснула пружними сідницями

Вона ідеальна: 58-річна Елізабет Герлі у червоному бікіні блиснула пружними сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1511
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Вона ідеальна: 58-річна Елізабет Герлі у червоному бікіні блиснула пружними сідницями

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Британська акторка потішила підписників новими фото з відпочинку.

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram нову порцію знімків з відпочинку. Акторка приймала сонячні ванни і вирішила пофотографуватися.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі
Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі
Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі
Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Зірка позувала на шезлонгу у сонцезахисних окулярах і червоному бікіні із золотистою металевою фурнітурою. Герлі блиснула на камеру сексуальним декольте і пружними сідницями.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі
Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі
Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі
Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Нагадаємо, минулого разу Елізабет Герлі оголеною засмагала на надувному матрасі у вигляді скибки кавуна. 

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Дата публікації
Перегляди
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