Вона ідеальна: 62-річна Демі Мур з'явилася в сукні, вартій уваги та похвали

Голлівудська зірка відвідала щорічний галавечір Музею Американської кіноакадемії в Лос-Анджелесі. На цьому грандіозному заході збирали кошти для підтримки музею. 62-річна Демі Мур традиційно з’явилася серед гостей і просто сяяла.

Акторка була одягнена в елегантну кастомну сукню від Модного дому Prada. Це було довге вбрання винного кольору А-силуету з продуманим декольте і бретельками.

Талія у вбрання була підкресленою, а спідниця — дуже оригінальною, адже одна її частина була прямою, а друга мала вставку з більш легкої тканини зі складками і шлейфом.

Образ Мур доповнила набором прикрас з рубінами і діамантами, красивим вечірнім макіяжем і своєю улюбленою зачіскою з довгим хвилястим волоссям, яка ідеально пасувала до образу і дуже личила Демі.

Нагадаємо, що не так давно Демі Мур також приголомшила образом на прем’єрі фільму Gucci «Тигр» у Мілані. Акторка з’явилася у вбранні з нової колекції і стала головною зіркою вечора.

