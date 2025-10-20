ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
444
Час на прочитання
1 хв

Вона ідеальна: 62-річна Демі Мур з'явилася в сукні, вартій уваги та похвали

Її сукня — це поєднання сучасної елегантності та скульптурного дизайну.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Демі Мур

Демі Мур / © Associated Press

Голлівудська зірка відвідала щорічний галавечір Музею Американської кіноакадемії в Лос-Анджелесі. На цьому грандіозному заході збирали кошти для підтримки музею. 62-річна Демі Мур традиційно з’явилася серед гостей і просто сяяла.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Акторка була одягнена в елегантну кастомну сукню від Модного дому Prada. Це було довге вбрання винного кольору А-силуету з продуманим декольте і бретельками.

Талія у вбрання була підкресленою, а спідниця — дуже оригінальною, адже одна її частина була прямою, а друга мала вставку з більш легкої тканини зі складками і шлейфом.

Образ Мур доповнила набором прикрас з рубінами і діамантами, красивим вечірнім макіяжем і своєю улюбленою зачіскою з довгим хвилястим волоссям, яка ідеально пасувала до образу і дуже личила Демі.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Нагадаємо, що не так давно Демі Мур також приголомшила образом на прем’єрі фільму Gucci «Тигр» у Мілані. Акторка з’явилася у вбранні з нової колекції і стала головною зіркою вечора.

Демі Мур на шоу Gucci / © Associated Press

Демі Мур на шоу Gucci / © Associated Press

Демі Мур у розкішному вбранні (39 фото)

Деми Мур_3 / © Associated Press

© Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
444
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie