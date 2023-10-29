Вона ідеальна: британська модель у мереживні білизні похизувалася сексуальною фігурою

Арабелла Чі показала пікантні фото зі своєї спальні.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила фоловерів в Instagram новими пікантними світлинами.

Цього разу красуня приміряла темно-синю мереживну білизну і зробила кілька кадрів в ній. Арабелла мала дуже спокусливий вигляд.

Арабелла Чі/Instagram

Чі має струнку і сексуальну фігуру, тому, що б вона не одягла, їй все пасує.

Арабелла Чі/Instagram

Свій лук білявка доповнила золотими ланцюжками з підвісками, сережками та браслетами. Вона розпустила волосся і зробила макіяж із чорними стрілками.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі позувала на дивані у прозорому боді зі стразами, демонструючи спокусливі вигини тіла.

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