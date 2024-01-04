Вона ідеальна: британська модель у мереживній білизні похизувалася сексуальною фігурою

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – продемонструвала підписникам в Instagram пікантні обновки. Вона придбала три комплекти мереживної білизни: два чорних і один зелений.

Арабелла приміряла їх по черзі і показала, який сексуальний вигляд вона у них має. А ще Чі похизувалася стрункою фігурою, і, що вона б не одягла, на ній все сидить ідеально.

Модель звабливо позувала з розпущеним волоссям і з максимально природним макіяжем. Свій лук вона доповнила золотим ланцюжком на шиї і браслетами на руці.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у білій напівпрозорій сукні з вирізом на спині продемонструвала сексуальні форми.

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