Вона ідеальна: британська модель у смугастому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram пікантні знімки з відпочинку на Ібіці.

Арабелла Чі/Instagram

Красуня постала перед фотокамерою у стильному смугастому зелено-білому купальнику з кораловими вставками на плавках і ліфі ззаду. Чі продемонструвала струнку фігуру і плаский живіт.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла також похизувалася пружними та сексуальними сідницями, якими дуже пишається.

Арабелла Чі/Instagram

У неї було розпущене волосся і максимально природний макіяж. Золоті прикраси завершили лук моделі.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у бікіні з рюшами блиснула сексуальним бюстом.

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