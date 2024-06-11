Вона ідеальна: британська модель у смугастому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Арабелла Чі насолоджується відпочинком на іспанському курорті.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram пікантні знімки з відпочинку на Ібіці.
Красуня постала перед фотокамерою у стильному смугастому зелено-білому купальнику з кораловими вставками на плавках і ліфі ззаду. Чі продемонструвала струнку фігуру і плаский живіт.
Арабелла також похизувалася пружними та сексуальними сідницями, якими дуже пишається.
У неї було розпущене волосся і максимально природний макіяж. Золоті прикраси завершили лук моделі.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у бікіні з рюшами блиснула сексуальним бюстом.
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