Шоу-бізнес
14
Вона ідеальна: Демі Мур в елегантному чорно-білому ансамблі вийшла на червону доріжку

У Берліні відбулася прем’єра другого сезону серіалу «Лендмен» з Демі Мур в одній з головних ролей, тож акторка вийшла на фотоколл.

Юлія Каранковська
Демі Мур

Демі Мур / © Associated Press

Мур мала приголомшливий та елегантний вигляд. 63-річна знаменитість одягла чорно-біле вбрання від бренду Thom Browne, що включало довгу чорну сукню на тонких бретельках і лаконічну білу блузу з прозорої тканини.

Мур також розпустила своє довге волосся, одягла прикраси від Bulgari, а ось яскравими акцентами її лука став макіяж з рожевими рум’янами на щоках і яскраво-червоний манікюр.

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Зараз акторка активно зайнята просуванням серіалу й відвідує різні заходи, пов’язані з ним. Навіть у свій день народження, який був 11 листопада, Мур вийшла на червону доріжку. Того разу вона одягла «голу» сукню, що викликала фурор у суспільстві.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур у розкішному вбранні (39 фото)

