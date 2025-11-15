- Дата публікації
Вона ідеальна: Демі Мур в елегантному чорно-білому ансамблі вийшла на червону доріжку
У Берліні відбулася прем’єра другого сезону серіалу «Лендмен» з Демі Мур в одній з головних ролей, тож акторка вийшла на фотоколл.
Мур мала приголомшливий та елегантний вигляд. 63-річна знаменитість одягла чорно-біле вбрання від бренду Thom Browne, що включало довгу чорну сукню на тонких бретельках і лаконічну білу блузу з прозорої тканини.
Мур також розпустила своє довге волосся, одягла прикраси від Bulgari, а ось яскравими акцентами її лука став макіяж з рожевими рум’янами на щоках і яскраво-червоний манікюр.
Зараз акторка активно зайнята просуванням серіалу й відвідує різні заходи, пов’язані з ним. Навіть у свій день народження, який був 11 листопада, Мур вийшла на червону доріжку. Того разу вона одягла «голу» сукню, що викликала фурор у суспільстві.