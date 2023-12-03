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Вона ідеальна: модель у білизні похизувалася стрункою фігурою

Вона ідеальна: модель у білизні похизувалася стрункою фігурою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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506
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Вона ідеальна: модель у білизні похизувалася стрункою фігурою

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі продовжує спокушати фоловерів пікантними луками.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові пікантні світлини.

На них красуня постала у білих кросівках і білій спортивній білизні, яка складалася із кроптопа і трусів. Арабелла похизувалася красивим і струнким тілом, а також пишним декольте.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Свій лук вона доповнила золотими прикрасами. Чі розпустила волосся і зробила максимально природний макіяж. Модель спокусливо позувала біля тренажерів просто неба.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у рожевій білизні визирала з вікна на відпочинку.

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Дата публікації
Перегляди
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