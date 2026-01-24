ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
142
1 хв

Вона ідеальна: Ніколь Шерзінгер у білому купальнику влаштувала фотосесію на Мальдівах

47-річна співачка, акторка і колишня зірка Pussycat Dolls похизувалася і новим бікіні, і стрункою фігурою.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер потішила фоловерів в Instagram новими знімками зі своєї відпустки на Мальдівах.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Артистка влаштувала фотосесію в океані. Шерзінгер була одягнена в ефектний білий купальник із золотими ланцюжками, у якому вона продемонструвала гарну струнку фігуру.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

На деяких кадрах зірка завʼязала на стегнах біле парео з торочкою.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

У Ніколь було розпущене волосся, сережки-кільця у вухах, золотий ланцюжок із хрестиком на шиї і каблучка з великим діамантом на пальці.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

«Сонячна енергія», — підписала фото артистка.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер паніше хизувалася ідеальною фізичною формою у яскравому бікіні з різнокольоровим принтом.

