Вона ідеальна: Ніколь Шерзінгер у білому купальнику влаштувала фотосесію на Мальдівах

Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер потішила фоловерів в Instagram новими знімками зі своєї відпустки на Мальдівах.

Ніколь Шерзінгер

Артистка влаштувала фотосесію в океані. Шерзінгер була одягнена в ефектний білий купальник із золотими ланцюжками, у якому вона продемонструвала гарну струнку фігуру.

Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер

На деяких кадрах зірка завʼязала на стегнах біле парео з торочкою.

Ніколь Шерзінгер

У Ніколь було розпущене волосся, сережки-кільця у вухах, золотий ланцюжок із хрестиком на шиї і каблучка з великим діамантом на пальці.

Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер

«Сонячна енергія», — підписала фото артистка.

Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер

