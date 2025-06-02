Вона ідеальна: Ніколь Шерзінгер у стильних купальниках похизувалася стрункою фігурою

Ніколь Шерзінгер

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Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram цікаве відео з відпочинку, від якого її фоловери просто у захваті.

Співачка сама знімала себе на телефон на пляжі. Ніколь позувала у різних стильних купальниках, демонструючи струнку фігуру і спокусливий бюст. На відео Шерзінгер виконує ліпсінг під качовий трек реперки Latto — Blick Sum.

Свій пляжний лук вона доповнила елегантним капелюхом і масивними сонцезахисними окулярами.

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Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер на ранкове шоу CBS у Нью-Йорку одягла обтислу сукню кольору індиго з глибоким вирізом.