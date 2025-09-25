ТСН у соціальних мережах

Вона ідеальна: Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала в мереживній спідній білизні

Дівчина знялася для реклами і похвалилася стрункою фігурою.

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

38-річна британська супермодель і екс"ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі показала у своєму Instagram, як проходили знімання нової промокампанії її іменної лінійки спідньої білизни Rosie Lingerie для бренду Marks & Spencer, з яким вона давно співпрацює.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Модель постала перед камерою в мереживному комплекті темно-шоколадного кольору. Волосся Розі було розпущене й укладене легкими локонами, а на обличчі був традиційний для неї макіяж — з акцентом на персикові рум’яна і коричневу помаду.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

«Представляємо колекцію осінь-зима 2025», — написала Гантінгтон-Вайтлі під фото. Модель має приголомшливий вигляд. А вона, нагадаємо, мама двох дітей, яких народила від свого коханого — 58-річного актора Джейсона Стейтема.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі відвідала модний показ Burberry під час Тижня моди в Лондоні. Модель вдягнула шкіряний тренч завдовжки до підлоги, який вона доповнила зав’язаним поясом на талії, а також масивними темними сонцезахисними окулярами та штанами темно-синього кольору, що зовсім небагато визирали з-під подолу її верхнього одягу.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Стильні образи Розі Гантінгтон-Вайтлі (25 фото)

