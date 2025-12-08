ТСН у соціальних мережах

Вона ідеальна: Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала в спідній білизні свого дизайну

Модель знялася в рекламі спідньої білизни.

Юлія Кудринська
Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

38-річна британська супермодель і екс"ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі давно співпрацює з брендом Marks & Spencer і розробляє для нього лінійку спідньої білизни Rosie Lingerie. В її промокампаніях, що не дивно, знімається сама модель.

Цього разу вона приміряла новинку — бузковий комплект з мереживом. «Акцент на бантик», — підписала серію знімків Розі, маючи на увазі атласний бантик на бюстгальтері. Волосся англійки було розпущене, а на її обличчі був традиційний природний макіяж з рожевими рум’янами і нюдовою помадою.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Фігура моделі має приголомшливий вигляд, а вона, нагадаємо, мати двох дітей, яких виховує разом зі своїм коханим і їхнім батьком — 58-річним актором Джейсоном Стейтемом.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стейтем позували в обнімку в новій фотосесії. Вони з’явилися на нових знімках осінньої промокампанії Falconeri, італійського бренду, який спеціалізується на одязі з кашеміру. Це вже не перша їхня співпраця.

Стильні образи Розі Гантінгтон-Вайтлі (25 фото)

