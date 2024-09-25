Вона ідеальна: топмодель Ізабель Гулар у бузковому бікіні блиснула підтягнутими сідницями

39-річна бразильська топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – після своїх ефектних виходів на червону доріжку 81-го Венеціанського кінофестивалю вирушила у невелику відпустку. Дівчина обожнює пляжний відпочинок, тому знову попрямувала до океану, звідки вже поділилася відео.

Модель у бузковому бікіні схопилася руками за гілку дерева, трохи похиталася на ньому і побігла до води. Купальник ефектно підкреслив на підтягнутій фігурі Ізабель. Тримати себе у формі їй допомагає спорт, вона зізнається, що поставила собі за мету займатися спортом щодня протягом години незважаючи на те, як завантажений день. Серед спортивних вправ вона виділяє бічну планку з обертаннями, скручування у планці та присідання з еспандером. Також Гулар любить практикувати йогу.

Нагадаємо, раніше елегантна Ізабель Гулар вийшла на червону доріжку перед прем'єрою фільму "Бітлджюс Бітлджюс", режисером якого є Тім Бертон. Вона одягла чорну сукню-бюст'є зі стразами від бренду Ermanno Scervino.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

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