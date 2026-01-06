Вона ідеальна: топмодель Ізабель Гулар у бікіні відпочиває на островах

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

41-річна бразильська топмодель і колишній «ангел» Victoria’s Secret Ізабель Гулар вже за традицією зустрічає новий рік і проводить перший його тиждень у теплих краях. Цього разу вона полетіла на популярний серед селебріті острів Сен-Бартелемі в Карибському морі. Звідти вона вже показала серію пляжних знімків.

Зірка позувала в двоколірному бікіні, яке ефектно підкреслило її ідеальну фігуру.

Також Ізабель записала декілька відео, як вона заходить у воду і насолоджується сонцем на каменях.

Гулар має приголомшливий вигляд, і це не дивно, адже вона давно відома своєю любов’ю до активного способу життя і регулярних тренувань. Модель зізнається, що поставила собі за мету займатися спортом щодня впродовж години, незважаючи на те, наскільки завантаженим є день. Серед спортивних вправ вона виділяє бічну планку з обертаннями, скручування у планці та присідання з еспандером. Також Гулар полюбляє практикувати йогу й часто демонструє у фотоблогу свої фірмові стійки на голові.

Раніше, нагадаємо, Ізабель Гулар та її бойфренд-футболіст влаштували пляжну акробатику.