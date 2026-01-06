ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
1 хв

Вона ідеальна: топмодель Ізабель Гулар у бікіні відпочиває на островах

Зірка поділилася в Мережі пляжними знімками.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

41-річна бразильська топмодель і колишній «ангел» Victoria’s Secret Ізабель Гулар вже за традицією зустрічає новий рік і проводить перший його тиждень у теплих краях. Цього разу вона полетіла на популярний серед селебріті острів Сен-Бартелемі в Карибському морі. Звідти вона вже показала серію пляжних знімків.

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Зірка позувала в двоколірному бікіні, яке ефектно підкреслило її ідеальну фігуру.

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Також Ізабель записала декілька відео, як вона заходить у воду і насолоджується сонцем на каменях.

Изабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Гулар має приголомшливий вигляд, і це не дивно, адже вона давно відома своєю любов’ю до активного способу життя і регулярних тренувань. Модель зізнається, що поставила собі за мету займатися спортом щодня впродовж години, незважаючи на те, наскільки завантаженим є день. Серед спортивних вправ вона виділяє бічну планку з обертаннями, скручування у планці та присідання з еспандером. Також Гулар полюбляє практикувати йогу й часто демонструє у фотоблогу свої фірмові стійки на голові.

Раніше, нагадаємо, Ізабель Гулар та її бойфренд-футболіст влаштували пляжну акробатику.

Образи топмоделі Ізабель Гулар (12 фото)

Изабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

© Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Изабель Гулар_1 / © Instagram Ізабель Гулар

© Instagram Ізабель Гулар

Изабель Гулар_1
Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Getty Images

Ізабель Гулар / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
229
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie